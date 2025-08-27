Bayern Munich : Vincent Kompany pousse en coulisses pour une recrue star

Cet été, le Bayern Munich a enfin réussi à se payer l’ailier star qu’il attendait depuis longtemps. Après avoir essayé des échecs dans les dossiers Florian Wirtz, Nico Williams ou encore Bradley Barcola, le club bavarois s’est offert Luis Diaz (Liverpool) en échange de 70 M€. Et puis c’est à peu près tout. Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) et Tom Bischof (Hoffenheim) ont certes rejoint les champions d’Allemagne en titre, mais pas de quoi faire monter le coach Vincent Kompany au septième ciel. L’entraîneur bavarois l’a d’ailleurs déclaré publiquement.

Avant même de disputer la Supercoupe d’Allemagne entre Stuttgart (2-1) le 16 août dernier, le Belge avait lâché : « nous n’avons pas la profondeur nécessaire. Pas encore, peut-être. » Un appel à l’aide toujours pas entendu. Et pour cause. Selon Bild, le Bayern ne dit pas non à une ou plusieurs recrues, mais iniquement sous la forme d’un prêt. Une situation qui ne convient plus à Kompany. Le média allemand ajoute d’ailleurs que le Belge, d’habitude si discret et réservé concernant le mercato, n’hésite plus à faire entendre sa voix en interne.

Le Bayern ne veut qu’un prêt

Kompany est même allé rendre une visite au président d’honneur du Bayern, Uli Hoeness, pour tenter de demander au dirigeant d’user de son influence au conseil de surveillance pour l’aider. Et si l’ancien défenseur de Manchester City a donné de sa personne, c’est parce qu’il a un objectif en tête. Le technicien souhaite que son club lui offre une dernière recrue de choix : Xavi Simons.

Recruté définitivement par le RB Leipzig au PSG en échange de 50 M€, l’attaquant néerlandais n’a pas confirmé les attentes placées en lui depuis l’opération, mais il conserve une très belle cote. Annoncé dans le viseur de Chelsea et de Tottenham, Simon est considéré par Kompany comme un élément pouvant s’intégrer parfaitement à l’effectif munichois. Seul souci, Leipzig ne veut pas entendre parler d’un prêt. Le club est ouvert à un départ du Batave, mais uniquement sous la forme d’un transfert.