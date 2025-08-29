Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique encourage Zaire-Emery

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Warren Zaïre-Emery en action avec le PSG. @Maxppp

Révélé durant le passage de Christiphe Galtier sur le banc puis définitivement installé lors de la première saison de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a perdu du galon ces derniers mois. Le retour de Fabian Ruiz à un haut niveau et le recrutement de João Neves l’ont fait reculer dans la hiérarchie. Mais Luis Enrique n’est en aucun cas inquiet pour son jeune milieu français, qu’il a encouragé durant sa conférence de presse.

« Avoir Warren Zaïre-Emery c’est un vrai plaisir. C’est un joueur incroyable avec un comportement top. Il doit continuer à faire ce qu’il fait, chercher à jouer plus. Il a la qualité, il est et il sera un joueur très important. Dans la carrière, c’est normal d’avoir des hauts et des bas. Tu peux être à un haut niveau et jouer moins. Je lui conseille de continuer comme ça, il est ce que doit être un joueur du PSG.»

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery
