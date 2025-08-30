Menu Rechercher
OM : un club écossais sur le point de récupérer Derek Cornelius

Par Samuel Zemour
Derek Cornelius sous le maillot de l'OM @Maxppp

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028, Derek Cornelius (26 ans) a déjà une porte de sortie avant la fin du mercato estival. L’international canadien (35 sélections), arrivé sur la Canebière en 2024 en provenance de Malmö, suscite l’intérêt des Glasgow Rangers, d’après Fabrizio Romano.

Le défenseur central, qui a disputé 22 rencontres de Ligue 1, reste une piste prioritaire pour le club écossais et tout avance très vite puisque le club de Glasgow est même sur le point de quitter Marseille. Pour rappel, le club phocéen espère attirer un nouvel élément défensif et pousse toujours pour Joel Ordonez et Nayef Aguerd, en plus du latéral gauche Emerson.

