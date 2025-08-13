Mayckel Lahdo prêté au FC Nantes

L’information était attendue depuis plusieurs semaines après les premières rumeurs. Le dossier a tardé à se boucler mais voilà que le FC Nantes est parvenu à s’offrir la signature de Mayckel Lahdo. L’ailier de 22 ans débarque en provenance de l’AZ Alkmaar, où il est encore sous contrat pendant deux ans, sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 4 M€.

Si l’officialisation de la 8e recrue nantaise a un peu tardé, c’est en raison d’une visite médicale qui a pris du temps dû au manque de médecins dans la cité des ducs en plein mois d’août. Le Suédois aura la lourde tâche de faire oublier Moses Simon parti du côté du Paris FC un peu plus tôt durant l’été.