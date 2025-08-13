Un agent coupe court à une rumeur autour de l’OM

Alors que l’Olympique de Marseille s’active dans tous les sens depuis le début du mercato, multipliant les renforts dans tous les secteurs avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Angel Gomes, Facundo Medina, Igor Paixão ou encore Timothy Weah, des rumeurs ont aussi évoqué un intérêt du club pour le milieu du Lokomotiv Moscou, Alexei Batrakov.

Cependant son agent, Vladimir Kuzmichev, a qualifié ces informations de « canular ». Il a indiqué entretenir une relation de travail régulière avec la direction du Lokomotiv, qui l’aurait informé en cas de contact. Selon lui, le contrat de Batrakov pour cette saison est protégé, mais un départ pourrait être envisagé si une offre satisfaisait les deux parties. Toutefois, il a terminé son discours en affirmant qu’un transfert du joueur vers l’OM n’était pas complètement à exclure : « mais si nous supposons qu’une offre intéressante conviendra aux deux parties, alors tout est possible ». Affaire à suivre.