OM : accord total avec Rennes pour Quentin Merlin et Valentin Rongier

Cet été, l’OM aspire à réaliser un grand mercato. Dans la lignée de ses dernières périodes de mercato, le club phocéen voit les choses en grand et souhaite recruter le plus de joueurs susceptibles d’apporter une réelle plus-value à l’effectif de Roberto De Zerbi. En ce sens, les dirigeants phocéens n’ont pas chômé en ce début d’été. En effet, trois arrivées ont déjà été enregistrées et Pierre-Emerick Aubameyang est sur le point de faire son retour, deux ans après son départ.

La suite après cette publicité

Les Phocéens se sont d’ailleurs renforcés à des postes clés qui posaient problème l’an dernier. En effet, les arrivées de CJ Egan-Riley, gratuite, et de Facundo Medina, contre 22 millions d’euros, permettront d’apporter de la profondeur à un secteur défensif parfois en difficulté la saison passée. L’arrivée d’Angel Gomes contre 0 euro en provenance de Lille représente une superbe opération pour étoffer le milieu de terrain marseillais. L’arrivée imminente de Pierre-Emerick Aubameyang ne devrait pas être la seule pour apporter de la diversité en attaque.

La suite après cette publicité

Double vente pour l’OM

Des recrues intéressantes pour un montant total plus que raisonnable, l’OM travaille bien sur ce mercato estival. Désormais, l’un des autres facteurs de la réussite de l’été marseillais sera la capacité des dirigeants olympiens de se délester de plusieurs indésirables. Quentin Merlin n’est pas dans cette catégorie. Pour autant, si une offre intéressante apparaissait pour l’ancien de Nantes, auteur de 29 matches la saison passée, l’OM s’assoirait à la table des négociations. Cette belle proposition est arrivée, et Valentin Rongier est aussi dans l’opération.

Depuis quelques jours, Rennes discute avec l’OM pour attirer le défenseur gauche de 23 ans et le milieu de 30 ans. Après avoir vendu Adrien Truffert contre 17 millions d’euros à Bournemouth, Rennes va bien s’offrir le latéral et le milieu de terrain pour un montant de 22,5 millions d’euros bonus inclus. Signe que l’axe Marseille-Rennes tourne à plein régime après Lilian Brassier et Ismaël Koné. Deux départs qui seront logiquement compensés par des arrivées dans les prochaines semaines.