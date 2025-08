Zinedine Sidane et Cristiano Ronaldo jouent ensemble au Mexique

Cette information a de quoi en étonner plus d’un et pourtant… Le mythique club mexicain de Chivas Guadalajara, l’un des palmarès les plus garnis du Mexique, a récemment dévoilé sa liste de joueurs inscrits pour la saison 2025/2026 qui a débuté le 11 juillet dernier. Et dans l’effectif taillé sur mesure pour la Liga MX, deux noms ont fait sourire les fans du football mondial puisque Cristiano Ronaldo Rojas Vidal (16 ans) et Zinedine Sidane Hernández Quezada (18 ans) ont été envoyés en équipe A pour cette nouvelle campagne. Deux homonymes des deux légendes du Real Madrid. Concernant Sidane, ce n’est pas la première fois qu’il fait les gros titres des presses mondiales puisque son père avait expliqué le choix de ce prénom.

«C’est un réel hommage à Zinédine Zidane. Je jouais au football au Mexique et j’ai toujours eu beaucoup d’affection pour la France et le Brésil. C’est un joueur qui m’a vraiment marqué. Pourquoi avec un S et pas un Z ? Parce qu’au moment de l’enregistrer à l’état civil au Mexique, la personne ne l’a pas bien écrit…», avait alors expliqué le père du jeune joueur il y a 2 ans. Et comme si cela ne suffisait pas. Dans cette même équipe figurent également des homonymes de Roberto Carlos et Robinho : Robinho Romero Quintero (19 ans) et Roberto Carlos Alvarado Hernández (26 ans). Une anecdote qui en a fait rire certains sur les réseaux sociaux durant le weekend.