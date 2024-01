Zinédine Sidane signe son premier contrat au Mexique

Non il n’y a pas d’erreur dans le titre de cette information. C’est l’histoire amusante qui a fait sourire les réseaux sociaux ce weekend. Un jeune espoir mexicain, prénommé Zinedine Sidane Hernandez Quezada, a signé son premier contrat professionnel dans le mythique club de Chivas au Mexique. C’est du moins ce que rapportent nos confrères de L’Equipe. Déjà surnommé Zizou, cet ailier gauche âgé de 17 ans est l’un des grands talents mexicains.

«C’est un réel hommage à Zinédine Zidane. Je jouais au football au Mexique et j’ai toujours eu beaucoup d’affection pour la France et le Brésil. C’est un joueur qui m’a vraiment marqué. Pourquoi avec un S et pas un Z ? Parce qu’au moment de l’enregistrer à l’état civil au Mexique, la personne ne l’a pas bien écrit…», avait alors expliqué le père du jeune joueur, dans un entretien accordé à So Foot. Pour l’anecdote, les frères de Zinedine Sidane s’appellent Eder Jair, en hommage à Eder et Jairzinho, et Jared Borgetti, nom d’un ancien international mexicain.