OM-Nice : Jérémy Pignard écarté dès ce week-end

L’arbitrage de OM-Nice (2-2) dirigé par Jérémy Pignard ce mercredi soir n’a pas du tout donné satisfaction. L’officiel du soir est au cœur de la tempête en raison de deux décisions litigieuses, le second carton jaune donné à Faris Moumbagna en première période, et le penalty accordé à l’OM pour un contact entre Cho et Balerdi durant le second acte. Ses erreurs n’ont pas échappé à ses supérieurs. Résultat, le match qu’il devait arbitrer ce week-end (Rennes-Brest) lui a carrément été retiré.

C’est ce que révèle Eric Borghini, le patron de la Commission fédérale de l’arbitrage, sur les ondes de RMC. «Aujourd’hui même, Antony Gautier (le directeur technique de l’arbitrage à la FFF), qui est actuellement à l’étranger, a téléphoné à Jérémie Pignard pour lui dire clairement qu’il y avait au minimum deux décisions qu’il a prises qui n’étaient pas attendues et il lui a indiqué que le match qu’il devait faire la semaine prochaine lui a été retiré. Ne croyez pas que nous laissons faire les choses comme ça.» Sanction immédiate.