Le calendrier complet des matchs de préparation de l’OM

Afin de préparer l’exercice 2025/2026, l’OM disputera plusieurs matchs amicaux. Les Phocéens joueront six rencontres de préparation, incluant un stage aux Pays-Bas, une tournée en Andorre, ainsi que deux matchs à domicile, au Vélodrome. Le calendrier de ces six rencontres est connu et publié sur les réseaux sociaux du club phocéen.

La suite après cette publicité

Pour se renforcer, Marseille a, pour le moment, recruté Facundo Medina en provenance de Lens et Angel Gomes de Lille. Le club pourrait également enregistrer plusieurs retours de prêt, notamment ceux d’Azzedine Ounahi ou de Samuel Gigot, même s’il n’est pas certain que Roberto De Zerbi compte sur eux. Le dossier Aubameyang fait beaucoup parler dans les médias, mais il ne perturbera pas la préparation de l’OM. Pour le moment, celui qui est attendu en tant que numéro 9, c’est bel et bien Amine Gouiri, qu’il faudra remplacer pendant la CAN, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.