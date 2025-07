L’OM et ses recrues ont bluffé tout le monde et envoyé un message violent

L’OM débute fort son été. Opposés à l’Excelsior Maassluis, modeste pensionnaire de troisième division néerlandaise, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas traîné pour faire parler leur supériorité. Sur la pelouse du KNVB Campus, les Phocéens ont livré une première période de haute volée, étouffant totalement leur adversaire par un pressing constant et une maitrise technique impressionnante. La machine s’est rapidement mise en marche : Facundo Medina a débloqué la situation de la tête (16e), avant que Mason Greenwood, intenable, ne s’offre un triplé express en l’espace de onze minutes (28e, 34e et 39e). L’Anglais, en jambes, a régalé par sa percussion, sa vista et sa finition. Jonathan Rowe s’est également invité à la fête avec une superbe frappe enroulée (38e), ponctuant un récital offensif en première mi-temps.

La suite ? Une gestion sereine. Avec une avance confortable de 5-0 au tableau d’affichage, Roberto De Zerbi a profité du second acte pour offrir du temps de jeu à une équipe remaniée, laissant notamment place à plusieurs jeunes du centre de formation. Moins flamboyants mais toujours rigoureux, les Olympiens ont contrôlé sans jamais trembler. Une rencontre idéale pour lancer la préparation estivale, qui a permis à De Zerbi d’observer ses cadres en action tout en intégrant progressivement les jeunes. De bon augure avant le deuxième test prévu dès demain face à l’Olympic Charleroi, dans un été où Marseille veut se donner les moyens d’attaquer fort.

De premiers signaux positifs chez les recrues

Bien que l’adversité du jour ne soit pas la plus relevée, l’OM peut tirer de nombreux motifs de satisfaction de ce premier galop d’essai estival. Historiquement capable de contres-performances fâcheuses face à des équipes largement inférieures en période de préparation, le club phocéen a cette fois parfaitement lancé son été. Sérieux, appliqués et déjà bien affûtés physiquement, les hommes de Roberto De Zerbi ont affiché une belle intensité dès les premières minutes, avec un pressing haut et une grosse maîtrise dans la circulation. Techniquement, les automatismes ont semblé bien en place malgré le peu de séances collectives jusque-là. La patte De Zerbi, exigeante dans l’animation, commence déjà à se faire sentir dans les intentions de jeu et le rythme imposé. Un vrai contraste avec certaines entames poussives vues les années précédentes.

Autre point très positif : l’intégration rapide des recrues et la confirmation des cadres. Facundo Medina a été l’un des hommes forts de cette première sortie. Solide défensivement, juste dans la relance, l’Argentin s’est même offert un but de la tête sur corner pour ouvrir la voie (16e), montrant un impact immédiat dans les deux surfaces. Sa faculté à se montrer dangereux sur les phases arrêtées, ses qualités dans la construction et sa vision du jeu ont sauté aux yeux. Le duo 100% argentin avec Leonardo Balerdi promet même si l’adversaire du soir n’a pas livré la plus grande opposition. Cela demandera confirmation mais les promesses sont très encourageantes.

Facundo Medina et Angel Gomes ont brillé, CJ Egan-Riley intéressant

Dans son sillage, Angel Gomes a brillé par sa justesse au milieu. Aux côtés d’un Adrien Rabiot qui s’est davantage projeté et d’un Pierre-Emile Hojbjerg qui a alterné avec décrochage et certaines projections, Angel Gomes s’est distingué en tant que liant dans l’entrejeu. Sa facilité à jouer dans les petits espaces, sa justesse technique et sa sobriété apportent une arme nouvelle aux Phocéens par rapport à la saison dernière. En défense, CJ Egan-Riley a joué en seconde période. On peut noter deux approximations pour l’ancien de Burnley mais qui ont été sans conséquence, il a également su compenser une erreur de Geoffrey Kondogbia. Intéressant défensivement, il a su montrer la spécificité de son rôle en se projetant dans le couloir droit et en intégrant parfois l’entrejeu pour apporter le surnombre en phase de création. Une polyvalence qui offre ainsi de nouvelles possibilités à Roberto De Zerbi.

Au-delà des recrues, l’OM peut compter sur Mason Greenwood, déjà en pleine confiance et qui a éclaboussé la rencontre de son talent avec un triplé express ou bien le virevoltant Jonathan Rowe côté gauche. Positionné comme latéral gauche, Ulisses Garcia a également réalisé un match de haute qualité avec un gros volume et une activité débordante. Même les jeunes alignés en seconde période (Abdallah, Vaz ou encore Nadir) ont su conserver le tempo, signe que le groupe répond bien aux exigences du nouveau coach. À ce stade de la préparation, difficile de rêver mieux : l’OM lance son été avec sérieux et envie, sans tomber dans la facilité, et c’est tout sauf anodin. Prochain test demain à 18h contre l’Olympic Charleroi.