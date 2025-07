Le PSG met le feu au mercato des gardiens, ça bouge pour Randal Kolo Muani

Le PSG veut Lucas Chevalier

Nouvelle offensive du PSG pour Lucas Chevalier. “Paris fonce sur Chevalier” pouvons-nous lire dans les pages intérieures de l’Equipe ce matin. Englué dans une situation compliquée avec Gianluigi Donnarumma, le vainqueur de la Ligue des Champions n’a pas d’autres choix que de regarder sur le marché des gardiens, et aurait jeté son dévolu sur le portier français du LOSC. Une somme de près de 40M€ est évoquée, ce qui suffirait pour faire plier le club nordiste. Selon nos informations, Luis Enrique se serait déjà entretenu avec le joueur, et un accord de principe contractuel aurait même déjà été trouvé. Le PSG veut à tout prix éviter un scénario à la Mbappé l’été prochain et semble apprendre de ses erreurs.

La suite après cette publicité

De nombreux prétendants pour Kolo Muani

À La Juve l’arrivée de Kolo-Muani est en danger avec l’intérêt nouveau de Manchester United. “Kolo, l’effet domino” pouvons-nous lire dans le Corriere dello sport. La Vieille Dame veut garder l’attaquant français après un prêt concluant la saison dernière, mais les négociations patinent. Les Red Devils pourraient ainsi profiter de la situation, enrôler l’attaquant de 26 ans et également permettre à Rasmus Hojlund de faire le chemin inverse et atterrir à Turin. La Gazzetta dello Sport fait d’ailleurs le point sur les différentes étapes de ce feuilleton : entre le prêt avec le PSG, les bonnes performances du français et l’arrivée de United dans le dossier, le président de la Juve, Damien Comolli va devoir s’activer.

Luis Diaz tout proche du Bayern

Malgré la défaite 4-2 de Liverpool en match de préparation face à l’AC Milan, c’est l’absence de Darwin Nunez et surtout de Luis Diaz qui font parler en Angleterre. Interrogé à ce sujet, Arne Slot ne s’est pas caché et a confirmé que les absences des deux joueurs étaient liées à leur situation sur le marché des transferts. Au vu de l’intérêt porté par le Bayern Munich pour le Colombien, Luis Diaz est plus proche que jamais de rejoindre la Bavière.