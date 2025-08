PSG : Achraf Hakimi risque un procès pour viol

C’est une histoire qui remonte à plus de deux ans maintenant. En février 2023, Achraf Hakimi, alors âgé de 24 ans, est accusé de viol par une jeune femme](https://www.footmercato.net/a8381442806935347220-psg-achraf-hakimi-accuse-de-viol). Après son récit devant la police, le joueur est même mis en examen quelques jours plus tard et placé sous contrôle judiciaire après sa garde à vue. Depuis, l’enquête et le temps judiciaire ont un peu enterré cette affaire mais voilà qu’elle ressurgit au cœur de l’été. D’après les informations du Parisien, le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation du joueur du PSG devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour qu’il soit jugé pour viol.

Le latéral droit a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, mais c’est au juge d’instruction de confirmer ou non les termes le réquisitoire. En cas de procès et de condamnation, il risque jusqu’à 15 ans de prison. Une confrontation avait déjà eu lieu entre l’accusatrice et l’auteur présumé dans le bureau du magistrat instructeur. Le PSG a toujours apporté son soutien à Hakimi, lequel a commenté une fois cette affaire de manière publique en janvier dernier. «La vérité c’est que, quand on a du succès et que les choses se passent bien, on devient une cible facile pour certaines personnes et ça m’a appris qu’on ne peut pas se fier à beaucoup de personnes autour de soi», exposait-il, se disant au passage victime de racket.