PSG : Achraf Hakimi mis en examen pour viol

Dimanche dernier, le Paris Saint-Germain s’est déplacé à Marseille pour affronter l’OM lors du Classique. Les Franciliens se sont imposés 3 à 0, eux qui se sont passés du latéral droit Achraf Hakimi. Resté chez lui pour se soigner et se reposer car il était blessé, le Marocain a reçu samedi soir la visite d’une jeune femme en l’absence de son épouse et de ses enfants, partis à Dubai. Mais le joueur du PSG aurait dépassé les limites en touchant la femme originaire de Fontenay-sous-Bois et en lui faisant des pénétrations digitales. Ce vendredi, Hakimi a été mis en examen pour viol annonce l’AFP.

Plus d’infos à suivre…

