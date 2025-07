Nouvelle offre de l’AC Milan pour Guéla Doué

Les performances de Guéla Doué ont tapé dans l’œil de l’AC Milan. Débarqué de Rennes il y a un an, le latéral droit est rapidement devenu un indéboulonnable de Liam Rosenior (34 matchs toutes compétitions confondues, 1 but et 2 passes décisives) mais il pourrait déjà repartir vers un club de plus grande envergure avec l’intérêt des Lombards.

Une première offre de 15 M€, repoussée, avait déjà été envoyée au Racing en début de semaine mais les Rossoneri ne lâchent pas le morceau à en croire Sky Sport Italia. Cette fois, la direction milanaise a proposé 18 M€ pour l’international ivoirien. Celle-ci ne devrait pas suffire non plus à convaincre les Alsaciens de lâcher leur joueur recruté 6 M€.