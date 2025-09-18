Strasbourg, Chelsea : la phrase de Marc Keller sur Emegha qui ne va pas plaire aux supporters

La semaine dernière, Strasbourg a officialisé le départ d’Emanuel Emegha à Chelsea. Une annonce qui a provoqué une levée de boucliers des supporters du Racing, lesquels ont souhaité s’exprimer au travers d’une banderole sans équivoque déployée contre Le Havre dimanche : «Emegha, pion de BlueCo. Après avoir changé de maillot, rends ton brassard», pouvait-on lire à la Meinau.

La suite après cette publicité

Ce jeudi lors d’une conférence de presse brûlante, Marc Keller a été interrogé sur une possible erreur de communication autour de ce transfert. Mais pour le patron du Racing, ce n’en est pas une : «une erreur ? Non. Quand on ne dit rien, on cache des choses. Quand on les montre, on est malhonnête. Emegha se battra jusqu’à la fin de saison, je vous le garantis».