PSG : Luis Enrique justifie encore son coaching polémique

Par Josué Cassé
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG face à l'Atalanta @Maxppp
Présent en conférence de presse hier, avant de voyager du côté de Marseille, Luis Enrique est revenu sur son choix d’observer - depuis sa blessure - les matches en tribune. Après avoir testé contre Lens et l’Atalanta, le coach parisien va d’ailleurs avoir un espace dédié en tribune pour pouvoir passé une première période en haut et voir mieux le jeu et ses joueurs. Une méthode qui fait polémique en Europe.

«D’en haut, on peut voir comment on contrôle les espaces, mais aussi les positions sur le terrain pour contrôler et voir ce que fait l’adversaire. Souvent, les équipes changent quand elles jouent contre nous et ca nous permet de le voir».

