Serie A

Serie A : l’AC Milan dompte l’Udinese, Rabiot décisif

Par Hanif Ben Berkane
Adrien Rabiot AC Milan @Maxppp
Udinese 0-3 Milan

Suite de la 4e journée de Serie A avec l’AC Milan qui se déplaçait sur la pelouse de l’Udinese. Les coéquipiers d’Adrien Rabiot, titulaire dans le coeur du jeu avec Fofana et Modric, ont déroulé leur football face à la formation de l’Udinese. Christian Pulisic a été en grande forme.

Le joueur international américain s’est offert un doublé dans cette rencontre dont un but grâce à une passe décisive… d’Adrien Rabiot. Pulisic a aussi délivré une passe décisive pour le Français Fofana au retour des vestiaires.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
