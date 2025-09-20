Serie A : l’AC Milan dompte l’Udinese, Rabiot décisif

Suite de la 4e journée de Serie A avec l’AC Milan qui se déplaçait sur la pelouse de l’Udinese. Les coéquipiers d’Adrien Rabiot, titulaire dans le coeur du jeu avec Fofana et Modric, ont déroulé leur football face à la formation de l’Udinese. Christian Pulisic a été en grande forme.

La suite après cette publicité

Le joueur international américain s’est offert un doublé dans cette rencontre dont un but grâce à une passe décisive… d’Adrien Rabiot. Pulisic a aussi délivré une passe décisive pour le Français Fofana au retour des vestiaires.