Serie A

Serie A : Bologne renverse le Genoa sur le fil

Par Josué Cassé
1 min.
Patrick Vieira @Maxppp
Bologne 2-1 Genoa

La quatrième journée de Serie A se poursuivait ce samedi avec une affiche opposant Bologne au Genoa. Dominateurs au cours du premier acte, les hommes de Vincenzo Italiano ne parvenaient toutefois pas à faire la différence. Au retour des vestiaires, le tableau d’affichage n’évoluait toujours pas et il fallait finalement attendre l’heure de jeu pour voir cette rencontre se décanter.

Buteur, Mikael Egill Ellertsson donnait l’avantage aux siens (0-1, 63e) mais les locaux réagissaient dans la foulée par l’intermédiaire de Santiago Castro (1-1, 73e). Au bout du temps additionnel et sur penalty, Riccardo Orsolini libérait finalement Bologne (2-1, 90+9e). Avec cette victoire (2-1), Bologne remonte au 8e rang. Le Genoa est 17e.

Pub. le
Serie A
Bologne
Genoa

Serie A Serie A
Bologne Logo Bologne
Genoa Logo Genoa
