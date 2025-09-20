Serie A : la Juventus accrochée par Vérone

Dans le cadre de la 4e journée de Serie A, la Juventus se déplaçait à Vérone avec quelques choix forts de son entraîneur Igor Tudor. Dusan Vlahovic était préféré à Jonathan David et Loïs Openda pour mener l’attaque, épaulé par la pépite Kenan Yildiz et par Conceição. En défense, Kalulu occupait le côté droit du trio axial tandis que Khéphren Thuram était titularisé au milieu de terrain. Du côté du Hellas Vérone, Orban, ancien de l’OL, était aligné en pointe, soutenu par Bernede, formé par le PSG, au cœur du milieu.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Juventus 10 4 +4 3 1 0 8 4 2 Naples 9 3 +5 3 0 0 6 1 3 Udinese 8 4 +2 2 2 0 4 2 4 Cremonese 7 3 +2 2 1 0 5 3 5 Cagliari 7 4 +2 2 1 1 5 3 6 Milan 7 4 +2 2 1 1 4 2 7 Rome 6 3 +1 2 0 1 2 1 8 Bologne 6 4 0 2 0 2 3 3 9 Atalanta 5 3 +3 1 2 0 6 3 10 Côme 4 3 +1 1 1 1 3 2 11 Torino 4 3 -4 1 1 1 1 5 12 Inter Milan 3 3 +3 1 0 2 9 6 13 Lazio 3 3 +1 1 0 2 4 3 14 Sassuolo 3 3 -2 1 0 2 3 5 15 Hellas 3 4 -4 0 3 1 2 6 16 Fiorentina 2 3 -2 0 2 1 2 4 17 Genoa 2 4 -2 0 2 2 2 4 18 Pise 1 3 -2 0 1 2 1 3 19 Parme 1 3 -4 0 1 2 1 5 20 Lecce 1 4 -6 0 1 3 2 8 Voir le classement complet

Le match a rapidement montré un certain équilibre. Conceição a ouvert le score pour la Vieille Dame dès la 19e minute sur un service de Khéphren Thuram, mais Vérone a égalisé juste avant la pause, à la 44e minute, sur un penalty transformé par Gift Orban. Une première période intense, où les deux équipes se sont créées plusieurs occasions, avant une seconde période plus calme, terminée sur le score de 1-1. Des points perdus pour la Juventus, qui restait sur trois victoires consécutives en ce début de saison.