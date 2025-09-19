Strasbourg : les lourdes mesures prises contre les Ultras

Suite aux sifflets et banderoles le visant au même titre qu’Emanuel Emegha dimanche face au Havre (2-1), Marc Keller avait convoqué une conférence de presse hier. Le patron du Racing a fermement condamné les attaques contre son capitaine, et il a par ailleurs annoncé des «mesures imminentes» concernant les Ultras. Selon ICI Alsace, le club souhaite mettre un terme à certains privilèges que ces groupes avaient pu obtenir grâce à la relation de proximité qu’ils avaient tissée avec Marc Keller depuis 2012.

Désormais, les Ultras ne pourront plus, comme ils en avaient l’habitude, confectionner leurs banderoles dans les heures qui précèdent le match, dans leur local situé sous la tribune ouest. Concernant les banderoles et tifos fabriqués en dehors du stade, ils feront l’objet d’un contrôle et pourront être refusés si le club considère que leur message est injurieux. La sécurité devrait aussi être renforcée dans la tribune ouest, avec la présence de stadiers, pour éviter d’éventuels affrontements entre supporters strasbourgeois.