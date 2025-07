Le Real Madrid veut sacrifier la révélation Gonzalo Garcia !

La saison du Real Madrid est définitivement à oublier. Déjà humilié par le FC Barcelone en Liga, en Coupe du Roi et en Supercoupe d’Espagne, le club merengue a été balayé en Ligue des Champions par Arsenal, avant de subir un coup fatal lors de la Coupe du Monde des Clubs, en se faisant balayer par le Paris Saint-Germain. La presse locale avait alors tiré la sonnette d’alarme avant la saison prochaine et annonçait l’arrivée de trois nouvelles recrues, dont le latéral gauche Alvaro Carreras, en provenance du Benfica.

Le nom d’Ibrahima Konaté est également régulièrement cité pour renforcer la défense centrale madrilène, bien malade depuis la saison dernière, ainsi que l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain. Mais Xabi Alonso a un problème, car si l’on ajoute les dernières recrues et la promotion du phénomène Gonzalo Garcia, le Real Madrid comptera 25 joueurs dans son équipe première. Soit le nombre maximum qu’un club puisse inscrire en Liga. Il va donc falloir vendre pour renforcer l’effectif, comme l’affirme AS.

Le Real Madrid à un casse-tête avec Endrick et Gonzalo Garcia

Et d’après la radio Cadena SER, la direction merengue a ciblé quatre noms assez surprenants pour permettre à Xabi Alonso d’inscrire de nouveaux noms. Il y a d’abord celui de Dani Ceballos (28 ans), sous contrat jusqu’en 2027 et que le Real Madrid espère vendre sous la forme d’un transfert sec. Une option qui avait refroidi le Real Betis, désireux de l’enrôler. Mais le plus proche de la sortie reste Rodrygo (24 ans). L’ailier brésilien est suivi de près par Arsenal et ne sera pas retenu en cas d’offre.

D’autres noms plus surprenants ont été cités, celui de Endrick (18 ans). Blessée et non-convoquée par Xabi Alonso aux États-Unis, la pépite brésilienne pourrait partir après avoir perdu sa place dans la hiérarchie. Enfin, le plus surprenant de cette liste est Gonzalo Garcia (21 ans). En effet, si le Real Madrid n’obtient pas d’offre intéressante pour Endrick, il pourrait finalement rester dans le groupe madrilène et Garcia, qui a pourtant explosé lors de ce Mondial des Clubs, quitterait le Real Madrid sous forme de prêt pour un an. Le Real Madrid va devoir faire des choix.