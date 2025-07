Álvaro Rodríguez quitte le Real Madrid pour Elche

Une nouvelle vente au Real Madrid d’un joueur formé au club. Cette fois, c’est le jeune Álvaro Rodríguez qui fait ses bagages. L’attaquant de 21 ans est définitivement transféré à Elche, nouveau promu en Liga cette saison après avoir terminé 2e de 2e division.

«Notre club le remercie pour son travail, son engagement et son dévouement durant son passage au Real Madrid et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie», affirme le communiqué de la Casa Blanca. International uruguayen U20 après avoir été international espagnol U18, Álvaro Rodríguez a connu 10 apparitions en équipe première (1 but et 1 passe décisive).