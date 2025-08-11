Manchester City veut faire l’énorme coup Rodrygo

Ce lundi, Manchester City intensifie son dégraissage. En effet, les pensionnaires de l’Etihad Stadium sont en train d’avancer sur trois départs. Le premier n’est pas une surprise puisqu’il concerne Jack Grealish. Selon plusieurs médias anglais, l’ancien joueur d’Aston Villa, qui n’entrait plus dans les plans du staff, va rejoindre Everton sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 58 M€. Comme lui, James MacAtee est sur le départ. Ce dernier va prendre la direction de Nottingham Forest contre un chèque d’environ 23 M€.

La suite après cette publicité

Enfin, plus surprenant, Savinho est dans le viseur de Tottenham, qui propose 50 M€ pour le joueur arrivé il y a seulement un an chez les Skyblues. Mais Guardiola ne le retiendra pas. Ce sont trois éléments, plutôt offensifs, qui sont sur le départ. Ce qui va pousser les Mancuniens à s’activer pour apporter du sang frais dans ce secteur de jeu. Et d’après les informations de Marca, les Cityzens ont relancé la piste menant à Rodrygo. Ce n’est pas la première fois que le Brésilien est lié à City.

La suite après cette publicité

City relance la piste Rodrygo

Déjà l’an dernier, les dirigeants anglais avaient tâté le terrain auprès du Real Madrid pour l’international auriverde. Mais la porte était restée fermée. Un an plus tard, cette fameuse porte est grande ouverte. Xabi Alonso et la direction madrilène poussent pour un départ de Rodrygo. Malgré sa volonté de rester officiellement, le joueur, qui collabore avec Pini Zahavi, n’exclut rien. Liverpool, dont la priorité est Alexander Isak, Tottenham, qui ne semble pas avoir les faveurs du joueur; et Arsenal, qui voudrait un prêt, sont cités comme des points de chute.

Mais Manchester City a ses chances. Marca explique qu’il n’y a pas encore eu de contacts entre les dirigeants des deux clubs. Mais les Skyblues sont très intéressés, eux qui peuvent proposer au Brésilien un projet ambitieux qui peut lui plaire. De plus, le journaliste Fabrizio Romano confirme que City réfléchit sérieusement à son transfert qui pourrait tourner autour de 100 M€. Le joueur est un grand fan de Pep Guardiola et les Merengues le laisseront partir si jamais il en fait la demande. Si City frappe à sa porte, nul doute qu’il y réfléchira à deux fois, lui qui a été déclassé à Madrid.