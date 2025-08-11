Manchester City reçoit une offre inattendue de 50 M€ !

Pep Guardiola ne pourra pas se plaindre. Après un mercato hivernal déjà très animé et plus de 200 millions d’euros dépensés sur Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Nico Gonzalez et Vitor Reis, les Cityzens continuent de renforcer leur effectif cet été et des joueurs du calibre de Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, James Trafford et Sverre Nypan sont arrivés. De nouveaux investissements qui s’approchent aussi de la barre symbolique des 200 millions d’euros. Et ce n’est pas terminé puisque les médias évoquent un intérêt très prononcé du club pour des joueurs comme Lucas Paqueta (West Ham) ou même Gianluigi Donnarumma, qui pourrait quitter Paris cet été.

La suite après cette publicité

Et forcément, avec un effectif aussi fourni, il faut aussi vendre. Si Kevin de Bruyne a déjà fait ses valises direction Naples au terme de son contrat avec les Skyblues, plusieurs joueurs de l’effectif semblent avoir un bon de sortie, à l’image de Nico Gonzalez. Son compatriote Rodri, dont le contrat expire en 2027, est aussi dans une situation un peu floue bien qu’il ne soit pas question d’un départ cet été. Jack Grealish lui devrait partir pour se relancer.

La suite après cette publicité

Tottenham fonce

Mais voilà qu’un autre joueur pourrait aussi dire au revoir à l’Etihad Stadium. Il s’agit de Savinho, le jeune ailier de Brésilien. Après une saison en terres mancuniennes, pendant laquelle il a tout de même bénéficié d’un certain temps de jeu - 29 rencontres de PL dont 21 en tant que titulaire pour 1 but et 8 passes décisives - celui qui avait ébloui tout le monde à Girona la saison précédente pourrait partir. Selon The Athletic, Tottenham a déjà contacté ses homologues de City pour négocier un transfert.

Les Spurs ont proposé une somme d’environ 50 millions d’euros pour le Brésilien, déjà international avec la Canarinha (13 sélections, 1 but). Et Tottenham lui proposerait sûrement un rôle de vedette et titulaire indiscutable, ce qui est loin d’être garanti pour le joueur à City. Pep Guardiola est ouvert à une vente dans le cas où Savinho souhaite bien filer direction Londres, lui qui a l’habitude de ne jamais bloquer des départs. Affaire à suivre…