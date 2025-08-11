Manchester City : Jack Grealish a trouvé son nouveau club

Everton a gâché l’inauguration de son tout nouveau Hill Dickinson Stadium en s’inclinant 1-0 en amical face à l’AS Roma samedi dernier, mais l’autre club de la Mersey va offrir une star à son nouvel écrin. The Athletic, TNT Sports ainsi que l’ensemble des médias anglophones assurent que le treizième du dernier exercice de Premier League a trouvé un accord avec Manchester City pour accueillir Jack Grealish.

L’ailier anglais de 29 ans, qui a encore deux ans de contrat avec le club entraîné par Pep Guardiola, va être prêté une saison chez les Toffees. Un prêt assorti d’une option d’achat d’environ 58 M€. De derniers détails doivent encore être finalisés, mais la traditionnelle visite médicale est programmée ce lundi. Quatre ans après son arrivée à City, Grealish va avoir l’opportunité de relancer une carrière à l’arrêt depuis plus d’un an.

Un prêt pour se relancer ?

Avec seulement 3 buts et 5 passes décisives en 32 matches, toutes compétitions confondues, la saison dernière, l’international anglais a fini par se mettre son coach à dos. «Jack est un joueur exceptionnel et il doit jouer. Ces deux dernières saisons, il n’a pas beaucoup joué et il doit retrouver du temps de jeu, l’excitation de jouer tous les trois jours et montrer à nouveau toutes ses qualités», avait déclaré le Catalan en juin dernier, confirmant ainsi le probable départ de son joueur.

Souvent critiqué pour son hygiène de vie et son sens de la fête un peu trop alcoolisé, l’ancien pensionnaire d’Aston Villa n’a jamais vraiment justifié les 110 M€ dépensés par Manchester City en 2021. Avec un bilan de 17 buts et 23 passes décisives en 157 apparitions, Grealish n’a jamais été le dynamiteur de défenses tant attendu par Guardiola qui ne l’a d’ailleurs pas convoqué pour la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis. Annoncé dans le viseur du Napoli et en Arabie saoudite (Al-Ahli, Al-Hilal et Neom SC), le natif de Birmingham va donc tenter de se relancer en Premier League.