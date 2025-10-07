Un ancien coéquipier d’Ancelotti bat le record du plus vieux joueur italien
Défi accompli pour Lamberto Boranga. Âgé de 82 ans, cet ancien gardien italien avait annoncé en septembre dernier vouloir relever un défi fou pour fêter son prochain anniversaire : rejouer au football avec son premier club, l’USD Trevana. C’est désormais chose faite puisqu’il a bien porté le maillot de son ancienne formation lors d’un match de septième division contre Foligno, à quelques jours de célébrer ses 83 ans, devenant ainsi le plus vieux joueur italien à évoluer sur un terrain.
Il a été remplacé pendant la rencontre après avoir encaissé cinq buts. Son équipe s’est finalement inclinée 10-0, preuve que son remplaçant de 26 ans, Maurizio Rossi, n’a pas fait beaucoup mieux. Après le coup de sifflet final, Boranga a analysé sa performance en déclarant dans des propos retranscris par The Sun : « J’ai fait deux erreurs, mais j’ai réalisé trois ou quatre bons arrêts. » Sa carrière, commencée en 1961, compte plus de 100 matchs en Serie A avec des clubs comme la Fiorentina, Parme et surtout Cesena, où il a été un titulaire régulier dans les années 1970. Il a même partagé le vestiaire des Ducali avec un certain Carlo Ancelotti. Parallèlement à sa carrière de footballeur, il est également champion du monde et d’Europe en saut en longueur et en saut en hauteur dans la catégorie master. À lui, on ne lui parle pas d’âge.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer