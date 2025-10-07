Menu Rechercher
Un ancien coéquipier d’Ancelotti bat le record du plus vieux joueur italien

Par André Martins
1 min.
Des ballons de foot lors d'un entraînement @Maxppp

Défi accompli pour Lamberto Boranga. Âgé de 82 ans, cet ancien gardien italien avait annoncé en septembre dernier vouloir relever un défi fou pour fêter son prochain anniversaire : rejouer au football avec son premier club, l’USD Trevana. C’est désormais chose faite puisqu’il a bien porté le maillot de son ancienne formation lors d’un match de septième division contre Foligno, à quelques jours de célébrer ses 83 ans, devenant ainsi le plus vieux joueur italien à évoluer sur un terrain.

Il a été remplacé pendant la rencontre après avoir encaissé cinq buts. Son équipe s’est finalement inclinée 10-0, preuve que son remplaçant de 26 ans, Maurizio Rossi, n’a pas fait beaucoup mieux. Après le coup de sifflet final, Boranga a analysé sa performance en déclarant dans des propos retranscris par The Sun : « J’ai fait deux erreurs, mais j’ai réalisé trois ou quatre bons arrêts. » Sa carrière, commencée en 1961, compte plus de 100 matchs en Serie A avec des clubs comme la Fiorentina, Parme et surtout Cesena, où il a été un titulaire régulier dans les années 1970. Il a même partagé le vestiaire des Ducali avec un certain Carlo Ancelotti. Parallèlement à sa carrière de footballeur, il est également champion du monde et d’Europe en saut en longueur et en saut en hauteur dans la catégorie master. À lui, on ne lui parle pas d’âge.

Pub. le - MAJ le
