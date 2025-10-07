Un cadre de la Fédération japonaise condamné en France pour détention d’images pédopornographiques

Masanaga Kageyama, directeur technique de la Fédération japonaise de football (JFA), a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Bobigny à 18 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende pour détention d’images pédopornographiques. Âgé de 58 ans, il a été interpellé à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle alors qu’il effectuait une escale entre le Japon et le Chili pour la Coupe du monde U20. Le personnel navigant l’a surpris en train de visionner ces images sur son ordinateur en classe d’affaires et a immédiatement alerté les autorités, selon Le Parisien.

La suite après cette publicité

Devant le tribunal, Kageyama a reconnu les faits, affirmant sa honte et évoquant un prétendu projet artistique lié à des images générées par intelligence artificielle, tout en expliquant qu’il ignorait l’illégalité de cette pratique en France. En plus de la peine prononcée, il a reçu une interdiction de dix ans d’exercer toute activité en lien avec des mineurs, ainsi qu’une interdiction d’entrer sur le territoire français sur la même durée. Ancien joueur et entraîneur professionnel, il occupait un rôle clé dans le développement des équipes nationales jeunes japonaises.