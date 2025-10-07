Ça se tend sérieusement entre Mauro Icardi et Galatasaray

Mauro Icardi refait des siennes. Connu pour sa vie privée très agitée, l’Argentin doit gérer de nouveaux soucis. Divorcée de Wanda Nara depuis le 21 mars dernier, il est lancé dans un bras de fer juridique avec son ex-épouse. En effet, FotoMaç explique que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est en pleine bataille juridique en Turquie et en Argentine concernant la garde de ses deux filles, Francesca et Isabella. L’attaquant, qui a déposé une plainte au tribunal des affaires familiales d’Istanbul, attend qu’une issue positive soit trouvée à ce conflit. Mais cette procédure traîne en longueur et affecte considérablement le moral d’Icardi selon la publication turque.

Des soucis dans sa vie privée et au travail

C’est l’un des trois problèmes qui plombent actuellement le footballeur. Revenu sur les terrains cette saison après une rupture des ligaments croisés (absent entre le 7 novembre et le 9 août), le joueur argentin a participé à 9 rencontres toutes compétitions confondues (373 minutes de jeu). Le temps pour lui de marquer déjà 5 buts. Mais les chiffres ne disent pas tout. En effet, FotoMaç explique qu’Icardi est en deçà du niveau attendu par le club depuis le début de la saison. De son côté, le joueur est aussi mécontent de sa situation. Outre ses soucis personnels qui lui plombent le moral et ont un impact sur lui, le média turc révèle les deux reproches que le footballeur fait à Galatasaray.

Le premier est lié au changement de système de jeu. En effet, le staff avait fait passer l’idée d’évoluer à deux attaquants cette saison. Mais la blessure de Victor Osimhen a contrarié leurs plans. Après le retour en forme du buteur originaire du Nigéria, l’entraîneur Okan Buruk a maintenu un système avec une pointe. Ce qui n’a pas été du goût de l’Argentin, qui n’a pas apprécié d’être remplaçant face à Liverpool (18 minutes de jeu, 30 septembre) et contre Besiktas (4 minutes de jeu, 4 octobre). Tout cela l’a agacé, voire démoralisé selon certains échos. Dans le même temps, il entre dans une période décisive pour son avenir, lui qui sera en fin de contrat le 30 juin prochain.

Une prise de poids qui inquiète

FotoMaç assure que cette incertitude entourant son futur est l’une des causes de son malaise. Il n’a toujours pas discuté d’un nouveau bail avec sa direction, qui attend plutôt la fin de la saison pour réellement se positionner. Problème : Mauro Icardi souhaite être fixé très rapidement afin de se mettre en sécurité ainsi que sa famille. Perturbé par le silence de son club, le footballeur qui touche 10 M€ par saison en Turquie ne vit pas bien la situation. Des informations confirmées par Fanatik, qui a écrit à son sujet : «le joueur vedette se plaindrait d’être mis sur le banc et de ne pas avoir obtenu le nouveau contrat qu’il souhaitait. Cette petite crise sur le terrain a également attiré l’attention de la direction.» Le staff est aussi préoccupé par le cas Icardi. Le joueur, qui a rejoint Madrid durant la trêve d’octobre, est attendu par son coach.

Ce dernier souhaite le rencontrer afin de faire le point pour essayer de régler le problème. D’autant que le staff a des choses à lui reprocher selon Fanatik. «L’avant-centre de 32 ans, qui n’a pas perdu son excès de poids, s’est montré particulièrement inquiet pour son avenir après son entrée en jeu lors du derby du Beşiktaş. Icardi, qui semblait avoir du mal à se tenir debout, s’est également distingué par son attitude envers l’entraîneur Okan Buruk. Les Jaune-Rouge attendent d’Okan Buruk et de son équipe qu’ils résolvent cette crise au plus vite. Le manager des Lions rencontrera Icardi pour tenter de comprendre la situation. Buruk rencontrera ensuite le conseil d’administration et annoncera si la situation est résolue.» Beaucoup de choses devraient donc se jouer lors de cette fameuse réunion. Un rendez-vous qui pourrait bien être capital pour Mauro Icardi.