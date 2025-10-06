Menu Rechercher
Leroy Sané impliqué dans une bagarre ubuesque à l’Oktoberfest

Par Chemssdine Belgacem
Leroy Sané @Maxppp

Depuis cet été, Leroy Sané est un joueur de Galatasaray. Et même si ses débuts ne sont pas forcément à la hauteur d’un joueur de son niveau (1 but et 2 passes décisives en 9 apparitions), l’ailier allemand reste une recrue XXL pour le club turc. Attendu plus haut à 29 ans, l’ancien ailier de Manchester City et du Bayern Munich semble néanmoins fier d’être un joueur du club stambouliote. Au cas où certains pourraient en douter, Sané a même été impliqué dans une bagarre à l’Oktoberfest ce dimanche à cause de Galatasaray.

En effet, un individu serait venu le confronter en lui disant "Maudit soit Galatasaray". Une remarque qui n’a pas plu à l’international allemand (70 sélections, 14 buts). En effet, dans des propos rapportés par Bild, Sané a expliqué qu’il s’était emporté et s’était battu avec l’homme en question : « j’ai été provoqué et personnellement humilié pendant longtemps sous la tente du festival. Galatasaray a également été insulté. Dans l’atmosphère tendue, j’ai été bousculé, puis une brève bagarre a éclaté. Bien sûr, j’aurais dû être plus calme à ce moment-là et ignorer la situation. J’en tire une leçon ».

