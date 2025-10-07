Atlético : Mateu Alemany nommé directeur du football professionnel masculin

L’Atlético de Madrid a officiellement annoncé la nomination de Mateu Alemany en tant que nouveau directeur du football professionnel masculin. Après son départ du FC Barcelone, le dirigeant espagnol intègre ainsi un poste supérieur à celui du directeur sportif Andrea Berta, avec qui il travaillera en étroite collaboration. Proche du PDG Miguel Ángel Gil, qui a longtemps souhaité l’attirer, Alemany va désormais mettre à profit sa longue expérience du marché des transferts et du football espagnol au profit des Colchoneros, juste après un mercato où ces derniers ont grandement remodelé leur effectif vieillissant.

La suite après cette publicité

« Mateu Alemany rejoint l’Atlético de Madrid en tant que nouveau directeur du Football Professionnel Masculin. Le dirigeant originaire des Baléares fera partie de l’équipe de Carlos Bucero, directeur général du Football, et sera responsable de tous les dossiers relatifs à l’équipe première masculine, à l’Atlético Madrileño ainsi qu’au secteur professionnel de l’Académie. (…) Mateu Alemany a pris ses fonctions ce matin même, en rendant visite à l’équipe première au Centre Sportif de Majadahonda aux côtés de Carlos Bucero. Tous deux ont tenu une réunion avec Diego Simeone et ont également salué les joueurs qui s’entraînent à Madrid ces jours-ci », peut-on lire dans le communiqué de l’Atlético.