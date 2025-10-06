Menu Rechercher
Le vestiaire de l’Atlético de Madrid explose après le nul contre le Celta

Accroché 1-1 par le Celta de Vigo ce dimanche, l’Atlético de Madrid a encore déçu. Seulement cinquièmes de Liga, les Colchoneros pointent déjà à six points du FC Barcelone et huit unités du Real Madrid. Un début de saison loin d’être excellent surtout que le dernier match contre les Galiciens a amené son lot de tension. L’Atlético de Madrid a notamment terminé à dix après l’exclusion de Clément Lenglet.

Après la rencontre, Diego Simeone a notamment lancé "tu es un sale gosse" à l’arbitre César Soto Grado. Les joueurs ont d’ailleurs pesté à l’image de Koke : «si l’arbitre a décidé comme ça, c’était une expulsion. On dirait qu’il n’a pas fait grand-chose, mais c’est ce qu’il pensait. Il aurait pu montrer un autre carton jaune à l’adversaire, mais il ne l’a pas fait.»

