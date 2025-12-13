Liga : Majorque vient à bout d’Elche

18e au coup d’envoi, Majorque accueillait Elche ce samedi avec l’ambition de s’éloigner de la zone rouge. Une rencontre qui démarrait d’ailleurs de la meilleure des manières pour les hommes de Jagoba Arrasate puisque Manuel Morlanes ouvrait le score après cinq petites minutes de jeu (1-0). Malheureusement pour les locaux, Pablo Maffeo marquait ensuite contre son camp et remettait les deux formations à hauteur (1-1, 21e).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les minutes défilaient mais le tableau d’affichage n’évoluait guère. Il fallait finalement attendre les derniers instants pour voir Omar Mascarell puis Vedat Muriqi libérer Majorque et offrir trois précieux points (3-1). Avec ce résultat, Majorque remonte au 14e rang. Elche pointe, de son côté, à la 8e place.