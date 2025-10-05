Menu Rechercher
Liga : le Celta de Vigo accroche l’Atlético de Madrid

Celta Vigo 1-1 Atlético

Ce dimanche, la 8e journée de Liga offrait un duel intéressant entre le Celta de Vigo pourtant dix-huitième et premier relégable et l’Atlético de Madrid qui point au huitième rang. Une partie qui a bien débuté pour l’Atlético de Madrid puisque Pablo Barrios a provoqué rapidement le but contre son camp de Carl Starfelt (6e). Alors que les Matelassiers ont eu la partie en main, Clément Lenglet a tiré un maillot alors qu’il était déjà averti juste avant la pause et a été exclu (40e).

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 21 8 +10 7 0 1 19 9
2 Logo Barcelone Barcelone 19 8 +13 6 1 1 22 9
3 Logo Villarreal Villarreal 16 8 +6 5 1 2 14 8
4 Logo Betis Betis 15 8 +5 4 3 1 13 8
5 Logo Atlético Atlético 13 8 +5 3 4 1 15 10
Réduit à dix, la bande de Diego Simeone a grandement souffert et a fini par craquer peu après l’heure de jeu. Le vétéran Iago Aspas a ainsi libéré la formation de Galice (68e). Cependant, le match s’est terminé sur un match nul 1-1. L’Atlético remonte au cinquième rang quand le Celta sort de la zone rouge et se retrouve seizième.

