Liga : le Celta de Vigo accroche l’Atlético de Madrid

Ce dimanche, la 8e journée de Liga offrait un duel intéressant entre le Celta de Vigo pourtant dix-huitième et premier relégable et l’Atlético de Madrid qui point au huitième rang. Une partie qui a bien débuté pour l’Atlético de Madrid puisque Pablo Barrios a provoqué rapidement le but contre son camp de Carl Starfelt (6e). Alors que les Matelassiers ont eu la partie en main, Clément Lenglet a tiré un maillot alors qu’il était déjà averti juste avant la pause et a été exclu (40e).

La suite après cette publicité

Réduit à dix, la bande de Diego Simeone a grandement souffert et a fini par craquer peu après l’heure de jeu. Le vétéran Iago Aspas a ainsi libéré la formation de Galice (68e). Cependant, le match s’est terminé sur un match nul 1-1. L’Atlético remonte au cinquième rang quand le Celta sort de la zone rouge et se retrouve seizième.