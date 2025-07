Le message d’adieu de Valentin Rongier à l’OM

Depuis hier, Valentin Rongier est un joueur du Stade Rennais. Lui l’ancien Nantais aux mots parfois durs et chambreurs à l’égard de sa nouvelle équipe va devoir se faire accepter de ses nouveaux supporters. 24h après son départ, le milieu de terrain a tenu à envoyer un message à ses "anciens" fans, ceux de l’OM, sur les réseaux sociaux. «Vous m’avez chaleureusement accueilli en 2019, et votre passion inégalable pour ce club m’a porté pendant toutes ces années» écrit le désormais ex-numéro 21, «je n’ai jamais triché.»

Rongier aura passé 6 saisons à Marseille pour un total de 196 matchs (6 buts et 11 passes décisives). Il était même le plus ancien du vestiaire olympien et laisse derrière lui «un nombre incalculable de souvenirs, de moments de joie, de batailles, avec le Vel et ses chants qui résonnent dans la tête de tous» poursuit-il avant de conclure. «Je quitte Marseille mais Marseille ne me quittera jamais.» La femme du joueur a elle aussi tenu à remercier les Marseillais de leur accueil dans un autre post.