Le FC Barcelone transfert Pau Victor à Braga

Pau Victor s’en va déjà du Barça. Un an après son arrivée définitive en provenance de Gérone contre 2,5 M€, l’attaquant de 23 ans rejoint Braga au Portugal où il signe jusqu’en 2030. Son faible temps de jeu chez les Blaugranas (29 apparitions pour 379 minutes seulement, 2 buts) l’a convaincu qu’il fallait partir.

«Le FC Barcelone et le Sporting Club de Braga ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Pau Víctor. Le Club lui souhaite bonne chance et succès dans l’avenir, tant sur le plan personnel que professionnel», écrit le club catalan, qui aura fait une bonne affaire avec cette vente. Elle lui rapportera 12 M€, plus 3 M€ de bonus.