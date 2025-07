L’OL recrute le pari Ruben Kluivert

Chez les Kluivert, le football est une affaire de famille. Le père, Patrick (49 ans), a réalisé une belle carrière dans les années 90-2000 durant laquelle il a porté les couleurs de l’Ajax Amsterdam, de l’AC Milan, du FC Barcelone, de Newcastle, du PSV Eindhoven et du LOSC. International néerlandais (40 buts en 79 sélections), il a également garni son palmarès avec plusieurs titres prestigieux, dont la Ligue des Champions. L’ancien attaquant a hérité cette passion du ballon rond de son père Kenneth, ancien footballeur, et l’a transmise à ses fils.

La suite après cette publicité

C’est le cas Shane (17 ans), qui évolue au FC Barcelone et de Quincy (28 ans, Zeeburgia). Idem pour Justin (26 ans), qui est passé par l’Ajax avant de faire un tour d’Europe qui l’a mené notamment à Nice et Bournemouth, où il est actuellement sous contrat. Son frère Ruben (24 ans) a également attrapé le virus. Moins connu, celui qui évolue au poste de défenseur central est passé par le centre de formation de l’Ajax Amsterdam avant de finir sa formation à Utrecht. C’est là où il a débuté en tant que professionnel. Il a notamment participé à 16 rencontres entre 2022 et 2023 avec l’équipe fanion du club néerlandais.

Un nouveau renfort déniché au Portugal

Ensuite, il a signé au FC Dordrecht en 2023 avant d’être transféré un an plus tard à Casa Pia au Portugal pour environ 200 000 euros. Là-bas, le natif d’Amsterdam a participé à 24 matches toutes compétitions confondues la saison dernière (1487 minutes jouées au total, ndlr), dont 16 fois en tant que titulaire. Le temps pour lui de marquer un but et de délivrer une passe décisive. Relativement méconnu, le fils de Patrick Kluivert a tapé dans l’œil de la cellule de recrutement de l’OL, qui cherche des renforts prometteurs à moindre coût. Après Afonso Moreira, déniché au Sporting CP, Ruben Kluivert rejoint les Gones.

La suite après cette publicité

Les pensionnaires du Groupama Stadium ont officialisé la signature du défenseur de Casa Pia. Un club qui bat au passage son record de vente grâce à cette transaction. «Le défenseur central néerlandais s’est engagé avec l’OL jusqu’au 30 juin 2030, pour un montant de 3,78 M€, auquel pourront s’ajouter jusqu’à 0,65M€ de bonus et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value. Formé à l’Ajax Amsterdam, Ruben Kluivert a débuté sa carrière professionnelle aux Pays-Bas avant de rejoindre le club de Casa Pia, à Lisbonne, à l’été 2024». Véritable pari, Ruben Kluivert vient renforcer un secteur défensif mené par Moussa Niakhaté, le polyvalent Clinton Mata et Duje Caleta-Car, qui souhaite changer d’air comme révélé par nos soins.