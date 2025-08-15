La folle anecdote de Pierre Sage sur Fabio Grosso

L’heure des retrouvailles. Nouvel entraîneur du RC Lens, Pierre Sage s’apprête à retrouver l’OL, ce samedi, lors de la première journée de Ligue 1. Ancien coach des Gones avant d’être débarqué, le technicien français est d’ailleurs revenu sur son aventure lyonnaise. L’occasion pour lui de livrer une folle anecdote sur son prédécesseur à Lyon : Fabio Grosso. «Le lendemain de la défaite à domicile contre Lille (0-2, le 26 novembre 2023), John Textor me demande d’aider le coach (Grosso, ndlr) tactiquement. Je réponds qu’il n’acceptera pas d’être aidé par un coach qu’il ne connaît pas. On en reste là», a tout d’abord confié l’intéressé dans un entretien accordé à L’Equipe.

Avant d’ajouter : «deux jours plus tard, on m’informe que Fabio Grosso est mis à pied. Je dois prendre la séance du lendemain, préparer le match à Lens (2-3, le 2 décembre). Je n’ai pas dormi de la nuit. J’ai regardé les matches de Lens pour préparer l’entraînement. Je me suis présenté au club à l’heure annoncée. Fabio ne comprenait pas la procédure. Ils ont eu du mal à le faire partir. La séance a été annulée. J’ai attendu deux ou trois heures dans ma voiture sur le parking. On s’est entraîné l’après-midi».