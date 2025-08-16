Ligue 2 : Reims fait chuter Guingamp, Annecy et Dunkerque se neutralisent

Annecy et Dunkerque se sont neutralisés ce samedi lors de la 2e journée de Ligue 2 (2-2). Les Haut-Savoyards pensaient avoir fait le plus dur en première période grâce à Pajot, opportuniste (16e), puis à Billemaz qui a doublé la mise (30e). Dominateurs, les hommes de Laurent Guyot semblaient tenir leur premier succès de la saison.

Mais Dunkerque a réagi juste avant la pause, Sekongo réduisant l’écart d’une belle reprise (45e+3). De retour des vestiaires, Yassine a rapidement égalisé d’un tir croisé (52e), offrant aux Nordistes un point mérité, le premier de la saison. Dans l’autre match, Reims s’impose grâce à un but rapide de Diarra dès la 10e minute. Malgré les tentatives guingampaises, les Rémois ont tenu bon et décrochent une victoire précieuse (1-0), et restent invaincus.