Ligue 2 : Reims fait chuter Guingamp, Annecy et Dunkerque se neutralisent

Par Valentin Feuillette
1 min.
Teddy Teuma avec Reims @Maxppp
Reims 1-0 Guingamp

Annecy et Dunkerque se sont neutralisés ce samedi lors de la 2e journée de Ligue 2 (2-2). Les Haut-Savoyards pensaient avoir fait le plus dur en première période grâce à Pajot, opportuniste (16e), puis à Billemaz qui a doublé la mise (30e). Dominateurs, les hommes de Laurent Guyot semblaient tenir leur premier succès de la saison.

Mais Dunkerque a réagi juste avant la pause, Sekongo réduisant l’écart d’une belle reprise (45e+3). De retour des vestiaires, Yassine a rapidement égalisé d’un tir croisé (52e), offrant aux Nordistes un point mérité, le premier de la saison. Dans l’autre match, Reims s’impose grâce à un but rapide de Diarra dès la 10e minute. Malgré les tentatives guingampaises, les Rémois ont tenu bon et décrochent une victoire précieuse (1-0), et restent invaincus.

