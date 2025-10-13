La nouvelle décision de l’UEFA sur la multipropriété de clubs qui risque de faire jaser !

Il suffit aujourd’hui de se rendre à la Meinau pour comprendre que le modèle de la multipropriété de clubs est encore loin de faire l’unanimité. Malgré un début de saison convaincant sur le plan sportif, le Racing Club de Strasbourg traverse, en effet, une zone de turbulences. En cause : la colère croissante d’une partie des supporters, qui dénoncent la perte d’identité du club depuis son rachat par le consortium BlueCo, également propriétaire de Chelsea. Face à la montée en puissance des groupes de propriétaires détenant plusieurs clubs à travers l’Europe, l’UEFA envisage pourtant de réviser ses règles strictes en matière de multipropriété. L’objectif : éviter des sanctions jugées trop rigides, comme l’exclusion controversée de Crystal Palace de la Ligue Europa Conférence cet été.

L’UEFA prône la souplesse

En juin dernier, Crystal Palace, qualifié pour la Ligue Europa Conférence à l’issue de sa saison 2024-2025, avait ainsi été exclu de la compétition à cause d’un conflit de propriété avec l’Olympique Lyonnais, également qualifié, alors que les deux clubs partagent des actionnaires communs. Bien que John Textor ait tenté de régulariser sa situation en annonçant la vente de ses parts de Palace à Woody Johnson (propriétaire des New York Jets) et sa démission de ses fonctions à Lyon, ces mesures n’avaient pas été jugées suffisantes par l’UEFA, notamment parce qu’elles n’avaient pas été prises avant la date limite du 1er mars 2025. Une décision forte qui avait logiquement provoqué un tollé au sein du football européen, beaucoup estimant que la rigidité du calendrier ne tenait pas compte des réalités sportives.

Face à ce problème, l’UEFA semble finalement tendre vers un assouplissement de ses règles. En effet, ce lundi, The Guardian affirme que l’instance prévoit bel et bien le maintien de la déclaration obligatoire avant le 1er mars pour tous les clubs potentiellement concernés par une multipropriété mais ajoute que «si plusieurs clubs sous un même contrôle viennent à se qualifier pour une compétition européenne en fin de saison, un délai supplémentaire jusqu’en juin serait accordé pour résoudre les conflits». Une décision visant à donner plus de temps aux clubs concernés par le MCO pour se mettre en conformité, notamment en plaçant une des formations concernées dans un trust temporaire ou en réorganisant les structures de gouvernance. Un assouplissement qui permettrait donc d’éviter des sanctions telles que celle infligée à Crystal Palace pour un simple manquement administratif.

Si ce nouveau projet confirme la volonté de l’UEFA de s’adapter au nouveau paysage footballistique, ce choix risque, malgré tout, de faire jaser. Ces dernières heures, de nombreux observateurs redoutaient déjà que les groupes propriétaires utilisent ce délai supplémentaire pour repousser les décisions stratégiques ou brouiller davantage les lignes entre les entités. Une évolution en passe d’être actée faisant également écho au discours de Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport et auteur dernièrement de Qatar, dominer par le sport, aux éditions Bréal, mais également à celui de David Gluzman, chroniqueur dans le Comex, émission d’11e Art. Dernière digue de la financiarisation de ce sport, la multipropriété, par la constitution de conglomérats mondiaux, renforce, en effet, la dimension inégalitaire du football européen, qui nécessite des moyens économiques de plus en plus colossaux pour rester compétitif.

Un modèle en expansion qui inquiète…

«Le risque est que le football devienne une compétition de holdings. Les stratégies à l’intérieur ne sont plus des stratégies sportives mais pilotées par d’autres raisons et je ne suis pas sûr que le sport en sorte grandi», nous avouait, à ce titre, Guégan avant de présenter le risque géopolitique autour de ce modèle : «c’est aussi la porte ouverte à des actifs qui viennent de pays qui peuvent ne pas être des alliés, qui peuvent ne pas avoir les mêmes valeurs. Qu’est ce qui se serait passé si la Russie avait détenu des parts dans des clubs français ? Dans des holdings de la sorte ? C’est une question… On voit ça aussi avec le Qatar, l’Arabie saoudite». Outre les dérives comptables, les conflits d’intérêts et la possible dérégulation du marché des transferts, cette multipropriété pose, surtout, le problème d’une équité sportive bafouée.

Définissant la multipropriété comme «le règne du doute sur la sincérité des transferts, sur les résultats et les politiques sportives», ce banquier spécialisé en financement s’alarmait, par ailleurs, de la perte d’identité des clubs embarqués dans cette multipropriété. «Les clubs assurent que ce n’est pas pour une logique d’ajustement comptable ou pour contourner le fair-play financier mais simplement pour échanger des méthodes de travail. Pourquoi l’UEFA n’interdit pas dans ce cas-là les mouvements intra-clubs ? Si c’est simplement pour faire des économies d’échelle, pas besoin d’échanger des joueurs entre les clubs d’une même galaxie ? Et là on verrait la réaction des multipropriétaires. La solution évidente - qui n’empêche pas de faire perdurer la multipropriété - serait donc d’interdire les transferts entre deux clubs disposant du même actionnaire et de graver dans le marbre que deux clubs d’une même galaxie ne peuvent pas disputer la même compétition européenne». Force est de constater que ce n’est clairement pas le chemin emprunté par les instances…