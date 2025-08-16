OM : ça a chauffé dans le vestiaire marseillais !

L’après-match de l’OM vendredi soir à Rennes a été très tendu dans le vestiaire après la défaite, selon RMC Sport. Les leaders du groupe, dont Geronimo Rulli, Leo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg, ont vivement réprimandé leurs coéquipiers pour leur prestation, criant en français, anglais ou espagnol, tandis que Roberto De Zerbi a rappelé que les valeurs d’humilité et de don de soi étaient non négociables. La frustration d’une défaite à onze contre dix et la chaleur d’un premier match de saison ont alimenté les échanges, certains joueurs se sentant directement visés.

La suite après cette publicité

D’après nos confrères de RMC, Jonathan Rowe s’est retrouvé au cœur des tensions et a eu un échange verbal particulièrement tendu avec Adrien Rabiot, sans que la confrontation ne dégénère physiquement. Après un moment de secousses, le calme est revenu grâce au discours ferme du coach et du directeur du football Medhi Benatia. À froid, le groupe assume ce coup de chaud et y voit le signe d’un vestiaire qui ne supporte pas la défaite, alors que la suite de la saison dira si ces frictions auront un impact durable.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+