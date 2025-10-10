Menu Rechercher
Affaire Pogba : Boubacar Camara va sortir de prison

Par Josué Cassé
Mathias Pogba au tribunal de Paris @Maxppp

Condamné à quatre ans de prison, dont deux ferme, dans «l’affaire Pogba», Boubacar Camara va sortir de prison. Selon les dernières informations de L’Équipe, son avocat, Said Harir, qui avait demandé un aménagement de peine, a obtenu gain de cause ce vendredi matin auprès de la cour d’appel de Paris.

Boubacar Camara devra toutefois respecter certaines obligations, telles que la reprise de sa formation de coach sportif et l’interdiction d’entrer en contact avec Paul Pogba et certains co-condamnés. Sous surveillance électronique, ses horaires de sortie autorisés seront de 9 heures à 20 heures tous les jours.

