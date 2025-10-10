L’Inter Milan veut déjà s’offrir définitivement Manuel Akanji

L’Inter Milan est prêt à recruter définitivement Manuel Akanji, actuellement en prêt en provenance de Manchester City. Selon le Corriere dello Sport, le club italien souhaite lever l’option d’achat de 15 millions d’euros prévue dans le prêt du défenseur suisse, convaincu par ses performances depuis son arrivée, lui qui a remplacé Pavard, parti à l’OM.

Jusqu’ici le Suisse de 30 ans a disputé 6 rencontres, dont 5 comme titulaire. Il a d’ailleurs été titularisé lors des chocs, face à la Juventus en Serie A, ainsi que contre l’Ajax en Ligue des Champions.