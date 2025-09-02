Menu Rechercher
Manuel Akanji prêté à l’Inter Milan

Par Aurélien Macedo
Manuel Akanji @Maxppp

Manchester City enchaîne les départs en cette fin de mercato. Le club anglais vient de vendre son gardien Ederson Moraes à Fenerbahçe. De son côté, Ilkay Gündogan négocie son départ vers Galatasaray. Un autre cadre vient de quitter l’équipe dans le cadre d’un prêt, il s’agit du défenseur central Manuel Akanji (30 ans). Le Suisse qui est arrivé en 2022 du Borussia Dortmund va se lancer un nouveau défi.

Manchester City
Manuel Akanji has joined Inter Milan on loan for the 2025/26 season.

Best of luck, Manu 🩵
«Manuel Akanji a rejoint le club italien de l’Inter dans le cadre d’un prêt d’une saison, sous réserve de l’autorisation internationale. L’international suisse a rejoint City en provenance du Borussia Dortmund en septembre 2022 et a fait 136 apparitions pour les Blues», peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
