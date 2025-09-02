Ederson quitte Manchester City pour Fenerbahçe

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. Ederson quitte Manchester City. Le club anglais vient d’annoncer la nouvelle : «Ederson quitte Manchester City après huit années riches en trophées à l’Etihad Stadium. Le gardien brésilien est l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du club, remportant 18 titres majeurs sous Pep Guardiola. Ce palmarès comprend six titres en Premier League, deux FA Cups, quatre League Cups, trois Community Shields et nos tout premiers succès en Ligue des Champions, en Supercoupe de l’UEFA et en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. En effet, ses six titres de champion font de lui le gardien de but le plus décoré de l’ère Premier League du football anglais. Aujourd’hui âgé de 31 ans, il a quitté City pour rejoindre le club turc de Fenerbahçe, sous réserve de l’autorisation internationale. Aucun gardien de but n’a jamais gardé autant de clean sheets en Premier League pour City que le Brésilien, avec ses 122 réalisations en 276 apparitions en championnat.»

Ederson a ensuite fait ses adieux à l’écurie mancunienne. «Je voudrais tout d’abord le remercier (Pep Guardiola, ndlr), ainsi que le responsable des gardiens Xabier Mancisidor, pour avoir fait de moi le meilleur gardien possible et pour m’avoir tant appris sur le jeu. Je tiens également à remercier mes coéquipiers. Notre volonté de gagner chaque match a été un plaisir pour moi et cela m’a permis de savourer chaque jour passé sur le terrain d’entraînement ou dans les vestiaires avec chacun d’entre vous. Enfin, merci aux fans. Merci de m’avoir permis de me sentir chez moi dans une ville si éloignée de chez moi et de m’avoir soutenu tout au long de cette période incroyable pour moi et ma famille. Je suis arrivé à Manchester il y a huit ans plein d’espoir, mais je n’aurais pas pu prédire un si beau moment ensemble. Jouer pour City a été l’un des moments les plus précieux de ma vie et je serai toujours un supporter de ce club si spécial. Je pars avec ma femme et mes enfants, mais je laisse ici une grande famille, les Cityzens.» C’est en Turquie qu’il va donc poursuivre sa carrière, lui qui sera remplacé par Gianluigi Donnarumma.