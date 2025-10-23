C3 : Feyenoord-Panathinaïkos se jouera finalement à 21h

Initialement prévu à 18h45 ce jeudi et avancé, hier soir, à 16h30, le match entre Feyenoord et le Panathinaïkos comptant pour la 3e journée de la phase de ligue de Ligue Europa a finalement été décalé à 21 heures en raison d’alertes météorologiques sévères.

«L’heure du début du match a été reportée sur ordre de la municipalité et en fonction des prévisions météorologiques modifiées», précise le communiqué. Pour rappel, la ville de Rotterdam est sous alerte orange pour des vents violents qui devraient dépasser les 100 km/h dans la journée.