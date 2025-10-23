Menu Rechercher
Commenter 2
UEFA Europa League

C3 : Feyenoord-Panathinaïkos se jouera finalement à 21h

Par Josué Cassé
1 min.
Ballons de foot @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ LIVE 6
Feyenoord Panathinaikos Voir sur CANAL+ LIVE 6

Initialement prévu à 18h45 ce jeudi et avancé, hier soir, à 16h30, le match entre Feyenoord et le Panathinaïkos comptant pour la 3e journée de la phase de ligue de Ligue Europa a finalement été décalé à 21 heures en raison d’alertes météorologiques sévères.

La suite après cette publicité
Feyenoord Rotterdam
UPDATE ⚠️

Feyenoord - Panathinaikos is verplaatst naar 21:00 uur.

De aanvangstijd van de wedstrijd is verzet op last van de gemeente en op basis van de veranderde weersvoorspellingen.
Voir sur X

«L’heure du début du match a été reportée sur ordre de la municipalité et en fonction des prévisions météorologiques modifiées», précise le communiqué. Pour rappel, la ville de Rotterdam est sous alerte orange pour des vents violents qui devraient dépasser les 100 km/h dans la journée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Feyenoord
Panathinaikos

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Feyenoord Logo Feyenoord
Panathinaikos Logo Panathinaikos Athènes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier