Premier League

Manchester City autorise Gündogan à rallier Galatasaray

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
İlkay Gündoğan avec Manchester City @Maxppp

La Turquie a droit à du rab de mercato, qui sera ouvert jusqu’au 12 septembre. Et les clubs turcs comptent bien en profiter à l’image d’un Galatasaray encore sacrément gourmand. Et la priorité du moment se nomme Ilkay Gündogan. Comme évoqué hier, le milieu de terrain fait l’objet d’une cour assidue, alors que Manchester City a donné son accord pour un départ de son joueur.

Selon Fabrizio Romano, le club mancunien a autorisé le joueur à se rendre à Istanbul pour les ultimes négociations et la visite médicale. Le dossier pourrait donc se régler au cours des 24 prochaines heures. Gundogan, 34 ans, pourrait signer un contrat jusqu’en 2027 avec le champion de Turquie, qualifié pour la Ligue des Champions.

Premier League
Süper Lig
Man City
Galatasaray
İlkay Gündoğan

Premier League Premier League
Süper Lig Süper Lig
Man City Logo Manchester City FC
Galatasaray Logo Galatasaray SK
İlkay Gündoğan İlkay Gündoğan
