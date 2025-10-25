Le Bayern Munich a rencontré les représentants de Marc Guéhi

Les représentants de Marc Guéhi ont rencontré cette semaine ceux du Bayern Munich pour évoquer un possible transfert dans les prochains mois d’après le Daily Mail. Le capitaine de Crystal Palace, avait failli rejoindre Liverpool cet été, mais le président Steve Parish avait stoppé le dossier à la dernière minute.

Récemment, l’entraîneur Oliver Glasner a confirmé que l’international anglais ne comptait pas prolonger son contrat au-delà de la saison prochaine, ce qui pourrait lui permettre de négocier librement un départ dès janvier. Le Bayern Munich serait en tête des clubs intéressés, mais Guehi pourrait également attirer à nouveau Liverpool, mais aussi le grand Real Madrid. Dans la peau d’un titulaire indiscutable en sélection sous les ordres de Thomas Tuchel, Marc Guéhi est devenu l’un des cadres des Three Lions, avec déjà 24 sélections à 25 ans.