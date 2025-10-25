Menu Rechercher
Commenter 6
Premier League

Le Bayern Munich a rencontré les représentants de Marc Guéhi

Par Allan Brevi
1 min.
Marc Guéhi @Maxppp

Les représentants de Marc Guéhi ont rencontré cette semaine ceux du Bayern Munich pour évoquer un possible transfert dans les prochains mois d’après le Daily Mail. Le capitaine de Crystal Palace, avait failli rejoindre Liverpool cet été, mais le président Steve Parish avait stoppé le dossier à la dernière minute.

La suite après cette publicité

Récemment, l’entraîneur Oliver Glasner a confirmé que l’international anglais ne comptait pas prolonger son contrat au-delà de la saison prochaine, ce qui pourrait lui permettre de négocier librement un départ dès janvier. Le Bayern Munich serait en tête des clubs intéressés, mais Guehi pourrait également attirer à nouveau Liverpool, mais aussi le grand Real Madrid. Dans la peau d’un titulaire indiscutable en sélection sous les ordres de Thomas Tuchel, Marc Guéhi est devenu l’un des cadres des Three Lions, avec déjà 24 sélections à 25 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Crystal Palace
Marc Guéhi

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Marc Guéhi Marc Guéhi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier