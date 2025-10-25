Projet incompréhensible, mercato raté, guerre avec ses supporters… comment West Ham a-t-il tout perdu ?

Lorsque West Ham United s’est installé au London Stadium en 2016, l’ancien coprésident, David Gold, a affirmé que ses Hammers joueraient la Ligue des champions «dans les prochaines années à venir». Presque dix ans après, le club londonien s’enfonce dans une crise sérieuse et risque déjà la relégation à l’issue de la saison. Sous les ordres de Graham Potter, l’équipe n’a remporté qu’un seul match en cinq journées et a décidé de licencier le manager anglais pour placer Nuno Espírito Santo, le quatrième entraîneur en 16 mois, sur son banc.

Mais cela n’a rien n’arrangé pour le Portugais, qui n’a remporté aucun de ses quatre matchs de Premier League jusqu’à présent et est apparu désabusé devant la presse après la septième défaite de la saison à Leeds. «Je suis inquiet depuis mon arrivée. Nous sommes tous inquiets, mais nous sommes engagés et nous relevons le défi qui nous attend – c’est un grand défi, un très grand défi», lui qui reconnaît que son équipe «est très loin d’avoir une identité». Un constat que les supporters ont déjà fait depuis un bon bout de temps.

Les supporters de West Ham en guerre contre la direction

En effet, plus de 20 000 supporters ont boycotté la piteuse défaite contre Brentford, poursuivant leurs protestations contre la direction du club. Ils prévoient une manifestation lors du prochain match à domicile contre Newcastle pour exiger la démission du copropriétaire David Sullivan et de la vice-présidente Karren Brady en raison d’un projet sportif jugé catastrophique. «On peut le dire. À moins d’un changement radical, West Ham descendra. Ils possèdent un effectif déséquilibré, vieillissant, sans leadership ni combativité», écrivait le Daily Mail.

Après avoir perdu Nayef Aguerd, Kurt Zouma, Emerson, Edson Alvarez et Mohammed Kudus, l’effectif ne s’est pas renouvelé et le mercato n’a pas été à la hauteur. Kyle Walker-Peters et Sougountou Magassa ne donnent pas satisfaction, tout comme le buteur de 33 ans, Callum Wilson et un Declan Rice qui n’a toujours pas été remplacé. Les recrues El Hadji Diouf, Mateus Fernandes et le gardien Mads Hermansen ont été enrôlés par Graham Potter, limogé seulement un mois après.

Un recrutement clairement pas au niveau

Résultat : West Ham est la pire défense de Premier League, avec déjà 20 buts encaissés pour seulement 7 inscrits, dont 12 buts encaissés à domicile sur leurs 4 premiers matchs, une première depuis les années 1960. Pourtant, tout n’est pas à jeter, mais Lucas Paqueta, qui semble déjà sur le départ, peut apporter aux côtés de Jarrod Bowen, Crysencio Summerville ou le très bon El Hadji Diouf. Mais pour cela, les Hammers doivent trouver un nouveau buteur rapidement et travailler défensivement.

«Nous avons encore très mal commencé, très mal. Notre manière de défendre était mauvaise. Nous nous sommes améliorés en seconde mi-temps, mais ce n’était pas suffisant. (Nous avons) des inquiétudes sur tellement de choses, notre approche, les duels individuels, les tâches défensives, notre confiance. Tellement de choses, tellement de choses», n’a d’ailleurs pas rassuré le manager des Hammers. Mais avant de retrouver une continuité sportive, West Ham devra retrouver ses supporters, qui ont vu leur club de coeur passer du titre européen à la relégation en seulement trois ans…