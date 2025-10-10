MU a tenté un coup dans le dos pour Gyökeres

Serial buteur du Sporting Portugal (97 buts, 28 passes décisives en 102 matches, toutes compétitions confondues), Viktor Gyökeres a quitté le Portugal pour signer à Arsenal en échange d’un chèque d’environ 70 M€. Avec les Gunners, le Suédois n’affiche pas encore un rendement XXL (3 buts en 10 matches), mais ses représentants ne regrettent pas que leur protégé ait signé avec le club londonien. Dans le podcast Studio Allsvenskan, Jonathan Chalkias, assistant de l’agent de Gyökeres, Hasan Cetinkaya, a révélé que le buteur aurait pu signer pour Manchester United. Les Reds Devils offraient plus d’argent, mais ils ont tenté de conclure l’affaire dans le dos des agents du joueur.

« L’Arabie saoudite a proposé des sommes folles, nous sommes censés agir dans notre meilleur intérêt. Avons-nous également droit à un pourcentage (des frais) ? Bien sûr. C’est beaucoup d’argent. Viktor devrait peut-être répondre à cette question un jour. Je ne pense pas que nous ayons fait pression sur lui pour qu’il accepte l’offre (d’Arsenal). En fin de compte, l’argent va et vient, et ce transfert à Arsenal nous apporte beaucoup en termes de marketing. Ils (le Sporting) avaient conclu un accord avec Manchester United dans notre dos, ce qui posait problème. Manchester United offrait un transfert plus élevé. Si Viana était encore au Sporting, l’accord aurait été conclu en moins d’une heure. Tout était prêt, mais nous n’avons pas eu le temps d’entamer une bataille juridique. Je ne comprends pas comment un joueur qui a marqué autant de buts et remporté trois trophées n’a pas mérité plus de respect. Dans ce milieu, il faut faire confiance aux gens. Les sacrifices que nous avons consentis ont probablement été déterminants pour conclure l’accord. Ils l’ont proposé au Real Madrid, ont fait les gros titres avec Madrid et même Manchester United, mais dès le premier jour, l’engagement était pris envers Arsenal. »